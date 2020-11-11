Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası altın fiyatlarındaki hareketlilik başladı

Altındaki son dakika gelişmeleri neler? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Gram altında ve çeyrek altındaki son durum nedir? sorularına vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Son dakika itibarı ile altın fiyatlarındaki sert düşüş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın parti grup toplantısında verdiği Türk lirası mesajında, önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atılacağını söylemesi sonrası altın ve döviz fiyatlarındaki düşüş başladı. İşte 11 Kasım güncel altın fiyatları...

11 KASIM GRAM ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİKA GELİŞMLERİ

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibariyle 489 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 803 lira, Cumhuriyet altını da 3.225,87 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.876 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BDDK'DAN SWAP HAMLESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetti.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.

UZMANLARDAN ALTIN UYARISI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısının altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Fed'in dün yayımlanan ve Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nda, pandemiyle ilişkili yüksek düzeydeki belirsizlik göz önüne alındığında fiyatlama baskılarını değerlendirmenin zor olduğu belirtilerek, "Yatırımcı risk duyarlılığının düşmesi veya ekonomik toparlanmanın zayıflaması halinde varlık fiyatları önemli düşüşlere karşı savunmasız kalır." ifadesi kullanıldı.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.