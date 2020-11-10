Altında hareketlilik sürüyor: Gram altın son dakika itibariyle 507 liradan işlem görüyor

Gram altın son dakika itibariyle yükselişe geçerek 507 liradan işlem görüyor. ABD'deki başkanlık seçimleri, Merkez Bankası Başkanı'nın Naci Ağbal olması ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifa etmesiyle dün 535 lira değerindeki gram altın tepektaklak olarak 492 liraya kadar düşmüştü. Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatlarında çeyrek altın saat 09.30 itibariyle 833 liradan, tam altın ise 3308 lira seviyelerinde işlem görüyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, tekrardan 500 liranın üstüne çıkan gram altının yükselişinin hangi yönde olacağını merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın atanması sonrası altındaki ivme hangi yöne doğru olacak? Alın yükselecek mi, düşecek mi? Altındaki son dakika gelişmeleri nedir? İşte 10 Kasım Salı günü itibariyle altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni haftaya dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybıyla başlamasının ardından 492 liraya kadar gerileyen gram altın son dakika itibariyle 507 liradan işlem görüyor.. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3,245 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı saat 9.30 itibarı ile 1885 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Uzmanlar, koronavirüs aşılarıyla gelen iki müjdeli haber sonrası altın fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti. Ancak aşı ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadığından altın fiyatlarının belli bir fiyat aralığında gidip geleceği belirtiliyor.