Borsa İstanbul rekorlara devam ediyor: Haftanın son işlem günü 1.351,65 puanı gördü

Borsa İstanbul hafta içi sürdürdüğü yükseliş trendini haftanın son işlem gününde de devam ettirerek rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 1.346,20 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.351,65 puana taşıdı.

AA'da yer alan habere göre, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 1.351,65 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,70 puan artışla 1.346,20 seviyesinde dengelenirken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,38 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile turizm oldu.

Analistler, Avrupa borsalarında Brexit ve teşvik paketine ilişkin belirsizlikler sebebiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların, son dönemde atılan piyasa dostu adımlarla pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.

Son haftalarda ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar ve sağlanan güvenle Türk lirası varlıklara talebin arttığını kaydeden analistler, bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinin piyasalarda olumlu karşılandığını bildirdi.

Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar veren TCMB, reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz oranları uygulamasını yürürlükten kaldırırken, ayrıca Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını da artırdı.

Analistler, öğleden sonra küresel bazda veri gündeminin sakin olduğunu, Brexit ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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