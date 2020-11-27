İngiltere'de trajik olay: 6 ay ömrü kaldığını Zoom'dan öğrendi

Koronavirüs süreci, tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de sağlık sistemini derinden etkiledi. Salgınla birlikte vaka sayıları ve ölüm oranlarında yeniden büyük bir artış yaşanırken, bazı ülkelerdeki sağlık altyapılarının çökmesi sonucunda birçok trajik olay yaşanmaya devam ediyor.

Aksam.com.tr’nin The Sun'dan aktardığı habere göre, İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle üç önemli tıbbi randevusu iptal edilen 23 yaşındaki bir anneye, doktorlar Zoom uygulaması üzerinden kanser hastası olduğunu ve altı ay ömrü kaldığını söyledi.

Genç anne, nadir görülen bir kanser teşhisinin gözden kaçırılması nedeniyle yüzde bir hayatta kalma şansı olduğunu öğrendi.

23 yaşındaki Kimberley Eccles, sol yanağında bir tümör büyümesi nedeniyle altı ay ızdırap içinde kaldı. Doktorlar daha sonra bir Zoom çağrısı üzerinden nadir görülen Rabdomyosarkom kanseri olduğunu söylediler.

Kimberley, yaşadığı trajediye ilişkin olarak şöyle konuştu:

“Kızım Maya’yı üzmemek için cesur olmaya çalışıyorum ama onu terk etme ve onun büyümesini asla görememe düşüncesine dayanamıyorum. Video görüşmesini aldığımda kızım evdeydi ve o kadar şok olmuştum ki konuşamıyordum. Pandemi olmasaydı ve kanserim daha önce teşhis edilmiş olsaydı ne kadar farklı olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Şu anda benimle aynı pozisyonda olan birçok kanser hastası olmalı.”

RABDOMYOSARKOM KANSERİ NEDİR?

Rabdomyosarkom, çocuklarda en sık görülen yumuşak doku sarkomudur (tümör). Bu tümörler kas veya lifli dokularda gelişir ve vücudun herhangi bir yerinde büyüyebilir.

Vücudun en sık etkilenecek alanları baş ve boyun çevresi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca bazen tümörler bir kas veya uzuvda, göğüste veya karın duvarında bulunabilir. Tümör baş veya boyun bölgesinde ise, ara sıra beyne veya omuriliğin etrafındaki sıvıya da yayılabilir.

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