27 Kasım 2020 Cuma 09:15 | Son Güncelleme:
Döviz fiyatlarında hareketlilik devam ediyor: Dolarda son durum
AA
Başkan Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Merkez Bankası'nın faiz kararı ile son iki haftada dolar karşında yüzde 12 değer kazanan Türk lirası, güne 7 lira 87 kuruştan başladı. Vatandaşlar "Dolar kaç TL?, Dolarda yükseliş devam edecek mi? Dolarda düşüş eğilimi tekrar yaşanır mı?" sorularını soruyor. İşte 27 Kasım döviz fiyatlarındaki son durum...
Başkan Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları, ekonomi yönetimindeki değişim ve Merkez Bankası'nın faiz kararı ile son iki haftada dolar karşında yüzde 12 değer kazanan Türk lirası, güne 7 lira 87 kuruştan başladı.
AA'da yer alan habere göre, serbest piyasada 7,8770 liradan alınan dolar, 7,8790 liradan satılıyor. 9,4050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olmuştu.