Döviz fiyatlarında hareketlilik devam ediyor: Dolarda son durum

Başkan Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları, ekonomi yönetimindeki değişim ve Merkez Bankası'nın faiz kararı ile son iki haftada dolar karşında yüzde 12 değer kazanan Türk lirası, güne 7 lira 87 kuruştan başladı.

AA'da yer alan habere göre, serbest piyasada 7,8770 liradan alınan dolar, 7,8790 liradan satılıyor. 9,4050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8830 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olmuştu.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

İzinsiz mesajlar sonra eriyor: 1 Aralık itibarıyla devreye girecek

Almanya'da tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklanıyor