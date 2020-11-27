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  • Almanya'da tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklanıyor
27 Kasım 2020 Cuma 08:55 | Son Güncelleme:

Almanya'da tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklanıyor

Almanya'da tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklanıyor
DHA

Almanya'da, 2022 tarihinden itibaren plastik poşet kullanımı yasaklanıyor.

Almanya’da, 2022 tarihinden itibaren plastik poşet kullanımı yasaklanıyor.

DHA'da yer alan habere göre Almanya’da Federal Meclis’in aldığı kararla, Ocak 2022’den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı yasak olacak. Meyve ve sebze bölümünde bulunan ince plastik poşetlerin ise karardan muaf tutulacağı açıklandı.

İŞTE PLASTİK POŞETLERİN ALTERNATİFLERİ

Çevre Bakanı Svenja Schulze, “Plastik poşet kaynak israfının özüdür” dedi. Schulze, plastik poşet yerine alışveriş sepetleri ve yıkanabilir bez torbaların iyi alternatifler olduğunu söyledi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise yasağının sembolik olduğunu ve ülkede kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birini kapsadığını belirtti.

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