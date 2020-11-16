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16 Kasım 2020 Pazartesi 16:26 | Son Güncelleme:

Araç sahiplerine müjde: Benzine 32 kuruşluk indirim

Araç sahiplerine müjde: Benzine 32 kuruşluk indirim

Döviz fiyatlarındaki keskin düşüş benzine de yansıdı. Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,65 lira, Ankara'da 6,71 lira olacak.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.

AA'nın haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacağını açıkladı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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