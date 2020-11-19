Başkan Erdoğan 'şahlanış dönemi'ni ilan etti: Peki ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Türkiye'nin şahlanış dönemine ilişkin, "İnşallah ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor" açıklamalarda bulunmuş, bir süredir çalışmalarını sürdürdükleri hukuk ve ekonomi reformlarının bu yeni dönemin hazırlıkları olduğuna işaret işaret etmişti.

Aksam.com.tr'den Ömer Faruk AKTAŞ'a konuşan ekonomistler, şahlanış döneminin ne anlama geldiğini, yeni reform paketinin detaylarını ve yeni dönemin kodlarını yorumladı. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, reformların gerçekleştirilmesi durumunda Türkiye'nin yepyeni bir seviyeye ulacağını ifade etti. 24TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, "Türk ekonomisini getirdiği nokta bir anlamda şu anda yeniden ivme kazanacak ve ikinci büyük bir büyüme, kalkınma ve refah seviyesinin artışı şeklinde etki göreceğiz" dedi. Ekonomsit Dr. Pelin Yantur, ekonomi politikalarındaki bu dönüşüm sürecinin yabancı yatırımcı nezdinde potansiyel yatırım ülke olmayı daha da artıracağını ifade ederken, Ekonomist Dr. Ömer Emeç ise, "Türkiye’nin büyüme patikasına girmesi beklenmektedir" açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE YEPYENİ BİR SEVİYEYE ULAŞIR"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Türkiye’nin önünde çözülmeyi bekleyen yapısal problemleri olduğunu ifade ederek, "Ekonomide; vergi rejimi, istihdam piyasası ve gelir dağılımı reformun gerekli olduğu başlıca alanlar. İşsizliğin makul düzeylere gerilemesi, gelir dağılımının iyileşmesi ve vergi rejiminin dengeli bir yapıya kavuşabilmesi noktasında reformlara ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca, eğitimde eleştirel düşünmeyi ve ilmi merakı merkeze alan yepyeni bir metodolojiye ihtiyaç var. Dahası, yerli/milli bir hukuk felsefesinin uzantısında yepyeni bir hukuki çerçeve elzem." açıklamasında bulundu.

Tatlıyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform sözüne vurgu yapmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bu güçlü bir kelime. Sonraki süreçte bu ve diğer sorunlu alanlara dönük reformların gerçekleştirilmesi durumunda Türkiye yepyeni bir seviyeye ulaşır." ifadelerini kullandı.

"YENİ REFORM SÜRECİNE İŞARET EEDİYOR"

24TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'de yeni döneme ilişkin, "Başkan Erdoğan şahlanış döneminde aslında 18 yıl öncesinde Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle başlayan reform sürecinin Türkiye ekonomisinde bütün rakamları üç yada dörde katlaması bu anlamda çok büyük kalkınma ve reform başarı süreci yaşanmıştı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki malum küresel bir kovid salgını var, öncesinde Türkiye finansal saldırılara uğradı, çok büyük dış politikada bölgesel riskler açısından baktığımızda büyük harekat yaptı ve şimdi öyle bir aşaya geldik ki, şu aşama bugünden 2023'e kadar yeni reformcu anlayışla ve ekonomide özellikle yeni düzenlemelerle hem yabancı sermayenin hem de yerli sermayenin yeniden yatırımlar yapmasını sağlayacak yeni bir reform sürecini işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ BÜYÜK BİR BÜYÜME ETSKİSİ GÖRECEĞİZ"

"Bu reform sürecini belki bir yıl içinde en istenen en gerekli reformları tamamladığımızda, bu Ak Parti'nin geçmiş 18 yılda Türk ekonomisini getirdiği nokta bir anlamda şu anda yeniden ivme kazanacak ve ikinci büyük bir büyüme, kalkınma ve refah seviyesinin artışı şeklinde etki göreceğiz." diyen Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun için şahlanış kelimesini kullanıyor. Çünkü Ak Parti için şu söylendi. 18 yıl içinde evet Ak Parti Türkiye ekonomisini belli bir noktaya getirdi, örneğin milli geliri kişi başına 2 bin 500 dolarlardan 12 bin dolara kadar yükseltti. İhracatı 30 milyar dolarlardan 170 milyar dolara yükseltti. Ve gerçekten başta konut otomotiv olmak üzere diğer refah seviyesini gösteren ürünler bazında toplumda refah seviyesini büyük ölçüde artırdı. Şimdi bu bizi orta gelir seviyesine ulaştırdı. Orta gelir seviyesi aslında 10 bin dolar seviyesi... Ama Ak Parti şunu hedefliyordu en başta, Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek, bunun içinde Ak Parti hükümetleri döneminde ekonomi yönetimleriyle reformlar yapacak, yatırımları artıracak ve ortalama 20 bin dolar seviyesi vatandaşının milli geliri olan gelişmiş ülkeler sınıfına Türkiye'yi taşıyacak. Şimdi şu anda şahlanışla başlattığını söylediği veya başladığını söylediği yeni dönem, işte bu Türkiye'yi orta gelir seviyesinden yüksek milli gelirli ülkeler seviyesine taşımayı kastediyor. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa oturup çalışacağız diyor bekleyen yapısal reformlar var bunların beklemesinin tabii bazı sebepleri var. 2013'ten bu güne yaşananları herkes biliyor. Bu reformları yaparak iş dünyasıyla özellikle, yabancı sermaye de dahil herkesin yatırım üretim istihdam ve ihracatı artırmak için önünde hangi engel olduğunu düşünüyorsa oturup konuşalım ve yeni bir hızlı büyüme, şahlanış dönemi ortaya koyalım, diyor. Bunun bir sebebi daha var."

"TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR ORTAYA ÇIKTI"

"Biliyorsunuz kovid salgını bizim ekonomimizi de küresel olarka en gelişmiş ekonomileri de çok kötü etkiledi." diyen Sadi Özdemir, "Ama biz dayandık, bizimle ilgili fırsatlar da ortaya çıktı. Örneğin, belki de yeniden önümüzdeki dönemde küresel üretimin yeniden coğrafya olarak dağılacağı değişeceği bir süreç yaşacağız, tedarik süreçleri değişecek ve Türkiye bundan çok büyük bir pay alabilir. Bu fırsatı yani ortaya çıkmış olan salgın sürecinde ve sonrasında ortaya çıkmış olan fırsatı da kaçırmamız gerekiyor. Dolayısıyla her şey denk gelmiş durumda zaten sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta başlayan ekonomide yeni dönem işareti yeni yönetim reformlar işareti de bu şahlanış işin önemli bir hazırlık anlamına geliyor." açıklamalarında bulundu.

"ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE'NİN CAZİBESİNİ ÖNE ÇIKARACAK"

"Ekonomi politikalarındaki bu dönüşüm süreci yabancı yatırımcı nezdinde potansiyel yatırım ülke olmayı daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulunan Ekonomsit Dr. Pelin Yantur'da "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşürülmesi vurgusu ve refahı artıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi hedefleri bağlamında yapılan girişimler Türkiye’nin uluslararası arenada cazibesini öne çıkartacak girişimler olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda yapısal reformların hayata geçirilmesi ve ekonomik büyümenin istihdam artışıyla gerçekleşmesi gerek sahip oldığu genç etkin nüfusun gerekse stratejik konumu gereği Türkiye’nin katma değerli üretim modelini benimsemesi ile birlikte önümüzdeki süreçte önemli bir konumda olacağı şüphesizdir." ifadelerini kullandı.

TÜRK EKONOMİSİNİN BÜYÜME PATİKASINA GİRECEK

Ekonomist Dr. Ömer Emeç ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahlanış dönemi ifadesinden de anlaşılacağı üzere yeni bir ekonomik model kapsamında pandeminin sonrasında turizmin artması, enflasyonun düşüş trendine girmesi ve gelişmekte olan ülkelere göre makul bir reel faizle birlikte düşen dolarizasyonla Türkiye’nin büyüme patikasına girmesi beklenmektedir. Fiyat ve finansal istikrarın artmasıyla zaten dolar bazında ucuz kalan hisse senetleri ve borçlanma araçlarına talep de artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarını gerçekleştirmiş bir yönetim olarak, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de elbette bizim görevimizdir" diyerek, "Temelini attığımız, tabiri caizse kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek atılımın eşiğindeyiz. İnşallah ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için her anlamda en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz. Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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