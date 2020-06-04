2. el araç kredisi nasıl alınır, faiz oranları ne kadar? İkinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?

İkinci el araç kredisi nasıl alınır, faiz oranları ne kadar? 1 Haziran normalleşme planının açıklanmasının ardından kamu bankalarından vatandaşları sevindirecek haber geldi. Konut, taşıt ve tatil gibi kredi paketleri açıklandı. Düşük faiz oranlı kredi paketleri sonrası gözler ikinci el araç pazarına çevrildi. İkinci el taşıt kredisi alacaklar için azami 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli seçenekler bulunuyor. Taşıt kredisi alma şartları nelerdir? İkinci el araçlara yönelik düşük faizli kredi oranları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.



2. EL ARAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR, FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Taşıt kredisi paketi kapsamında ikinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklar yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli kredide azami limit ise 150 bin TL olacak.

Atılan adım sonrası gözler ikinci el piyasasına çevrildi. Açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemele atılan adımın piyasayı hareketlendirebileceğini ifade ederken , ikinci elde kangren haline gelmiş bir sorun için ise çağrıda bulundu.

TAŞIT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.

İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.