Konut kredisi nasıl çekilir, faiz oranları ne kadar? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi başvuru ekranı

Konut kredisi kamu bankaları tarafından vatandaşın hizmetine sunuldu. Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut desteği kapsamında birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 12 ay ödemesiz ve 15 yıl vade seçenekleri sunuyor. Konut kredisi nasıl çekilir, faiz oranları ne kadar? 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme takvimi ve sosyal hayatı tekrar canlandırmak amacıyla 4 yeni kredi paketi hazırlandı. Haberimizin içerisinden Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut kredi başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ NASIL ÇEKİLİR, FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Konut kredisi başvuruları 2 Haziran’dan yani bugünden itibaren banka şubelerinden yapılıyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Yeni(sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabilecektir.

HALKBANK KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL’dir (750 Bin TL dahil).

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2. el araç kredisi nasıl alınır, faiz oranları ne kadar? İkinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?