YDS sınav süresi kaç dakika? YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YDS 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. YDS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılıp erişilebiliyor. Adaylar sınav süresi boyunca 80 soruyu cevaplayacaklar. YDS sınav süresi ÖSYM tarafından belirleniyor. Sınavın belirlenen dakikalarında sınav salonundan çıkış yapılamıyor.

YDS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan YDS saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav binasına saat 10.00 itibarıyla alınmayacaklar.

YDS sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi. Adaylar 180 dakika içerisinde 80 soruyu yanıtlayacaklar.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.