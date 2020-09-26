YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

Nisan ayında yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen YDS 27 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor. Adaylar sınavda 80 soruyu 180 dakikada yanıtlayacaklar. YDS puan hesaplaması belirlenen kat sayıya göre yapılıyor. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyorsa doğru sayılarını azaltmamak adına yanlış yanıt vermekten kaçınılacak.

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YDS puan hesaplama işleminin tarifine geçmeden önce şunu belirtmek gerekiyor; çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.

Şimdi gelelim puan hesaplama işlemine; YDS’de her soru 1,25 puan değerindedir. Bu da demek oluyor ki yapılan sınav sonrasında doğru soru sayısını belirleyip bunu 1,25 ile çarparsanız YDS puanınızı hesaplamış olacaksınız.

YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YDS sınav süresi kaç dakika?

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.