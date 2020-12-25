Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Son dakika sınavlar iptal oldu mu?

Son dakika yüz yüze sınavlar ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yüz yüze sınavların yapılmayacağını duyuran Bakan Selçuk, "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek" dedi. Son dakika MEB sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte o açıklama...

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ

Daha önce yapılan açıklama ilkokullar hariç, ortaokul ve lise düzeyi sınıflar için yüz yüze sınav yapılacağı bildirilmişti. Yapılan açıklamada "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir." denilmişti.

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Ancak öğrencilerin yoğun talebi ve salgının seyri üzerine bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması yapıldı. Yüz yüze sınavların yapılmayacağı açıklandı.

Karne notu nasıl hesaplanacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karne verilecek mi?