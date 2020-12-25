Online eğitime devam eden milyonlarca öğrencinin karneleri ile ilgili gelişmeler gündemdeki konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yapılan son dakika açıklamasında yüz yüze sınavların yapılmayacağı açıklandı. Bu durumda öğrencilerin karne notunun nasıl hesaplanacağı ve karnelerin verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Karne notu nasıl hesaplanacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karne verilecek mi? İşte detaylar...

KARNE NOTU NASIL HESAPLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "İlkokul ve ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek" açıklamasında bulundu.

ZİYA SELÇUK SON DAKİKA AÇIKLAMASI

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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği tarih hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz hafta yapılan son açıklamada, '22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır' denilmişti.

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Bakan Selçuk "Çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. Şu andaki gidişimiz, takvim değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık."