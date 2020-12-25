Lise yüz yüze sınavları ile ilgili gelişmeler binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitime devam eden ortaokul ve lise öğrencileri bir yazılı sınav olacak, karne notları belirlenecekti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında yüz yüze sınavların yapılmayacağını duyurdu. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Lise sınavları ertelendi. MEB Bakanı Ziya Selçuk "İlkokul ve ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek." dedi.

Karne notu nasıl hesaplanacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karne verilecek mi?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselerde birinci dönem sınavları iptal olmadı. Karnede geçerli olacak notlar için yüz yüze sınavlar 2. dönem yapılacak. Lise sınavlarına ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili için gün sayan öğrenciler, sömestr tatilini bu yıl önceki senelere göre biraz daha fazla yapacak. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim süreci eğitim almaya devam eden öğrenciler, sömestr tatili kapsamında toplam 24 gün okuldan uzak olacak.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Yüz yüze sınavlar iptal oldu mu? Son dakika MEB sınavlar ertelendi mi?