MSÜ Sınav yorumları yoğun ilgi görüyor. Saat 10:15’te başlayan MSÜ sınav sorularını zor mu kolay mı olduğu adaylar arasında karşılaştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinden yer alan Kara, Hava, Deniz Harp okulları bünyesinde bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylar MSÜ sınav yorumları nasıl? MSÜ 2020 soruları zor muydu kolay mıydı? Sorularına yanıt arıyor. Uzun süredir beklenen sınav koronavirüs salgınına karşı da gerekli tedbirler alınarak gerçekleşti. Detaylar haberimizde.

MSÜ SINAV YORUMLARI NASIL?

MSÜ sınavı saat 12:30’da bitecek. Adaylar sosyal medya üzerinden sınav hakkında yapılacak yorumları merak ediyor. Sınav hakkında son durum yorumları detaylar gelince haberimizde eklenecektir.

Adaylar toplamda 120 soru cevapladılar.

Türkçe: 40

Sosyal Bilimler

Tarih:5

Coğrafya:5

Felsefe:5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları):5

Temel Matematik:40

Fen Bilimleri

Fizik: 7

Kimya: 7

Biyoloji:6 soru soruldu.