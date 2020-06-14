Milli Savunma Üniversitesi sınav soruları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2020 sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi sınav soruları adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bugün saat 10:15’te başlayan MSÜ sınavı sonrası vatandaşlar soruların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Büyük bir heyecanla beklene sınav soru ve cevapların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler eşliğinde gerçekleşen sınavda adaylar, 120 soru için 135 dakika verildi. Sınav sorularını tekrardan bakmak isteyen kişiler için detaylar haberimizde.

MSÜ 2020 SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ 2020 sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Fakat ÖSYM, 7 Nisan 2019’da yapılan MSÜ soruları 7 Nisan 2019 14:30’da açıklanmıştı.

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MSÜ SINAV BELGELERİ NELERDİR?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sınav alınacak gerekli belgeler belirlendi. nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu kılındı. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgeler arasında yer aldı.