MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır? MSÜ 2020 sonuç sorgulama ekranı sizlerle!
MSÜ sınav sonuçları en çok merak edilen konular arasında yerini alamaya başladı. 14 Haziran 2020'de gerçekleşecek olan sınavda koronavirüs salgınına dair önlemlerde alındı. Adaylar uzun süredir beklediği MSÜ sınavında ter dökecek. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yapılan sınavda, ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. MSÜ sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, araştırma yapıyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda MSÜ sonuçları hakkında detaylar haberimizde.
MSÜ sonuçları yoğun ilgi göremeye başladı. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sınav bugün yapılıyor. Sınav zamanı ter dökecek adaylar sonuçları bir an önce öğrenmek istiyor. Başvuruları 7 ve 10 Şubat tarihleri arasında yapılan MSÜ sınavları bugün 10:15’te başladı. Mili Savunma Üniversitesi bünyesinde bulunan Kara, Hava, Deniz Harp okulları ve Astsubay MYO bulunuyor. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 7 Temmuz 2020’de açıklanacağı duyuruldu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenebilecek. Sınava girecek olan adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği belirtildi. Sınavda 120 soru için 135 dakika verildi.
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MSÜ NEDİR?
31 Mayıs 2016 tarihinde Mili Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev almak üzere kendi bünyesindeki okullara öğrenci almaktadır.