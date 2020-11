KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika?

Memur olmak isteyen binlerce adayın beklediği KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sona eriyor. KPSS ortaöğretim sınavına, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar katılabiliyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 22 Kasım 2020 tarihinde ortaöğretim düzeyinde yapılacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır.

SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. DİKKAT: Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait Cevap Kâğıdı’nı kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait Cevap Kâğıdı’nı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cevap Kâğıdı’ndaki gerekli yerler, adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen Soru Kitapçığı’nda yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no bilgilerini dolduracaklar ve Soru Kitapçık Numarası’nı Cevap Kâğıdı’nda “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır.

Cevap Kâğıdı üzerine Soru Kitapçığı Numarası’nın doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem Soru Kitapçığı’nda hem de Cevap Kâğıdı’nın ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Adaylar, daha sonra Soru Kitapçığı’nın ön kapak arkasındaki alanları dolduracaklardır.

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.