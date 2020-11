KPSS Ortaöğretim soruları 2020: KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Saat 10:15 itibarıyla sınava başlayan giren adaylar, KPSS soru cevap anahtarı ile beraber karşılaştırma yapmak istiyor. Sınavdan çıkan adayların gözleri ÖSYM'nin resmi sayfasına çevrildi. Peki, KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

KPSS ortaöğretimde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi? KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır?

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihi 2020: KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?