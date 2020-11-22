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  • KPSS Ortaöğretim sözel sayısal soruları nasıldı? ­KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?
22 Kasım 2020 Pazar 12:45 | Son Güncelleme:

KPSS Ortaöğretim sözel sayısal soruları nasıldı? ­KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?

KPSS Ortaöğretim sözel sayısal soruları nasıldı" ­KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı"

­KPSS soruları yanıtlayan öğrenciler sınav sonrası soruların nasıl olduğunu diğer adaylarla karşılaştırmak istiyor. Bugün saat 10:15'te ÖSYM tarafından düzenlenen sınava adaylar koronavirüs tedbirlerine uyarak katıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim soruları nasıldı? ­KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?

­KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? Binlerce öğrencinin uzun zamandır takip ettiği KPSS Ortaöğretim sınavı bugün düzenlendi. Sınava katılım sağlayan adaylara toplamda 130 dakika verildi. Sınav sonrası adaylar ­KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS Ortaöğretim soruları nasıldı? sorularına yanıt arıyor.

­KPSS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

­KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı sorusuna yanıt adaylar tarafından geldi. İşte öğrencilerin sosyal medya yorumları:

@cansseliniz Güzel kolaydı #KPSS #KpssOrtaoeğretim2020

@kynrm0 soruların aşırı basit olması ve benim bu sınava öylesine girmiş olmam :((( #KpssOrtaoeğretim2020

@ulkuozgeraslan Şeker olmaması hariç güzel bir sınavdı 8/10 puan veriyorum #KpssOrtaoeğretim2020

@mustalibela Bence çok zorlamamışlardı. biraz daha çalışmış olsaydım tamamdı #kpssortaoeğretim

@mehmetfirmak evet atiye izlediğim için göbeklitepe sorusunu yaptım evet #KPSS

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

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