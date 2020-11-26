KPSS önlisans tercihleri gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar gözlerini tercihlere çevirdi. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS önlisans memur alımı ne zaman yapılacak?

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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS önlisans tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercihler ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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