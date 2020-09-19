KPSS ÖABT kaç dakika? KPSS ÖABT ilk oturum ve ikinci oturum kaçta bitecek?

KPSS ÖABT sınavının kaç dakika süreceğine dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Memur olamk isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ÖABT sınavına girecek. İki oturum halinde yapılacak olan KPSS ÖABT sabah saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA?

KPSS ÖABT ilk oturumu sabah saat 10:15'te başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda ÖABT sınavı hakkından şu açıklamayı yaptı:

"ÖABT’de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde, sınav salonunu terk etmeleri yasaktır."

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınav süresince adayların;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

Salondaki görevlilere soru sormaları,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.