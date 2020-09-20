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  • KPSS ÖABT sınavı ilk oturum ve ikinci oturum saat kaçta başlayacak? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi saat kaçta?
20 Eylül 2020 Pazar 09:33 | Son Güncelleme:

KPSS ÖABT sınavı ilk oturum ve ikinci oturum saat kaçta başlayacak? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi saat kaçta?

KPSS ÖABT sınavı ilk oturum ve ikinci oturum saat kaçta başlayacak" KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi saat kaçta"

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınav 2 oturum halinde düzenlenecek. KPSS ilk oturum sabahtan, ikinci oturum ise öğleden sonra olacak. KPSS ÖABT sınavına girecek olan adaylar için hangi oturumlara girecekleri oldukça önemli. Oturumların başlangıç saatlerini karıştırmamak gerekiyor.

KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül Pazar yani bugün gerçekleştiriliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 2 oturum halinde yapılıyor. Adayların hangi oturuma saat kaçta gireceklerini takip etmeleri gerekiyor. ÖSYM KPSS oturum başlangıç saatlerini duyurmuştu.

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖABT ikinci oturum olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınav süresince adayların;

  1. Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
  2. Salondaki görevlilere soru sormaları,
  3. Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,
  4. Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
  5. Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları
  6. Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  7. Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
  8. Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
  9. Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

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