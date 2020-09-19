KPSS ÖABT 2020 ne zaman? KPSS ÖABT sınavı kaçta başlayacak?

KPSS ÖABT ne zaman, sorusu birçok adayın detaylı arama yaptığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına alımlarda KPSS ÖABT sınav şartı aranıyor. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenleniyor. KPSS ÖABT sınavına dair bilgiler haberimizde.

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül (yarın) yapılacak. Adaylar sınava girerken giriş belgelerini yanında bulundurmak zorunda aksi taktirde sınava alınmayacaklardır.

KPSS ÖABT SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS ÖABT NEDİR?

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu oluyor. Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.