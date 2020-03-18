Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Atama sonuçları açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrasında konuştu.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, toplantı sonrası basın açıklamasında, 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.