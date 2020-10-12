11. sınıflar ne zaman açılacak? 11. sınıflar okula gidecek mi?

11. sınıfların 12 Ekim'de açılıp açılmayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmişti. Birinci sınıflar ve anaokulu öğrencileri geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı. Bu kapsamda haftanın iki günü okula gidecek olan sınıfların kapsamı genişletildi.

11 SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

11. sınıfların ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 12 Ekim'de 2,3,4,5,8 ve 12. sınıflar okula başladı.

11. sınıflar mevcut durumda okula gitmeyecek. Konuya ilişkin son dakika açıklaması olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYLARI

Köy okullarında, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim belirlenen kurallar çerçevesinde açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.

Ortaokullar ne zaman açılıyor? 5. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Liseler ne zaman açılacak, açıldı mı? Hangi liseler açılıyor?

9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 9. sınıflar açılacak mı?