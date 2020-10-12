9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 9. sınıflar açılacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. Birinci ve okul öncesi sınıfların ardından diğer sınıflar için de yeni kararlar alındı. Haftanın iki günü gidilecek olan okullarda 12 Ekim'de 9. sınıflar için nasıl bir karar alındığını Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk bildirdi.

9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

9. sınıflar ile ilgili okula başlama tarihi henüz belirtilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

9. SINIFLAR AÇILACAK MI?

9. sınıfların açılıp açılmayacağına ilişkin karar, önümüzdeki haftalarda belli olacaktır.

Mevcut durumda 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla 9. sınıflar okula gitmeyecek. Yüz yüze eğitime başlayacak olan sınıflar 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar olarak duyuruldu.

HANGİ SINIFLAR, NASIL AÇILDI?

Köy okullarında, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim belirlenen kurallar çerçevesinde açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.