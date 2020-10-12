Ortaokullar ne zaman açılıyor? 5. sınıflar ne zaman okula gidecek?

Okullarda yüz yüze eğitimin ikinci kademesi bugün başladı. 21 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar yüz yüze eğitim almaya başlamışlardı. Alınan kararlar doğrultusunda 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim bugün başladı. Ortaokul öğrencileri ve velileri ise kendileri için okulların ne zaman açılacağını sorguluyor...

5. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Yüz yüze eğitim kapsamına alınan sınıflar arasında 5. sınıflar yer almadı. 5. sınıfların yüz yüze eğitime başlamalarına ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

OKULLAR KAÇ GÜN AÇIK OLACAK?

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıflarıve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.