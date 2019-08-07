Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4761
  • 6,1449
  • 263.667
  • 98183.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Senegal'de Fransız okulunun kampüste namaz kılınmasını yasakladığı iddia edildi

Senegal'de Fransız okulunun kampüste namaz kılınmasını yasakladığı iddia edildi

Senegal'de Fransız okulunun kampüste namaz kılınmasını yasakladığı iddia edildi

Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsünün (IEA) okul binası sınırlarında namaz kılınmasını yasakladığı iddia edildi.

Senegal’in başkenti Dakar’da Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsünün (IEA) okul binası sınırlarında namaz kılınmasını yasakladığı ileri sürüldü. İktidardaki koalisyonun eski Meclis Grup Başkanı Moustapha Diakhate, okul tarafından yayımlanan genelgeyi, sosyal medya hesabında paylaştı.

Söz konusu genelgede, okulun iç tüzüğünde yer alan “laiklik” ilkesi gereği okul sınırlarında namaz kılmanın yasak olduğu belirtiliyor. Diakhate, paylaşımında, Fransa’nın aksine Senegal’de kamu veya özel okullarda namaz kılınmasını yasaklayan bir kanun bulunmadığını aktardı.

SENEGALLİLER ÜLKEDEKİ FRANSIZ KURUMLARININ İSLAM'LA İLGİLİ TUTUMUNA TEPKİLİ

Moustapha Diakhate, Senegal hükümetinin “ülkeyi dini tartışmalara sürükleyecek” bu tehlikeli karara müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Senegal’de geçen hafta Fransız menşeli bir eczanede iki eczacının iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle kovulmaları, mayıs ayı başında Fransız Katolik okulu Jeanne D’arc Enstitüsünün gelecek eğitim yılında başörtüsünü yasaklayacağını duyurması, tepki ve tartışmalara yol açıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
İşte aşkın ilk karesi
İşte Teoman'ın yeni aşkı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
<p>Kurbanlık Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini almaya başladı. Tekird

Bir Buçuk Tonluk Boğa, 30 Bin Liraya Alıcısını Bekliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Yeşil altın' için önlemler arttı! Gece gündüz silahla bekliyorlar...

Jennifer Lopez esti geçti! 300 bin liraya izlediler...