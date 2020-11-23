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  • Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı: "Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır"
23 Kasım 2020 Pazartesi 09:59 | Son Güncelleme:

Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı: "Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır"

Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı: "Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır"
DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında “ Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Putin, Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadığını hatırlatarak "Bu demektir ki uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

ERMENİSTAN'IN ANLAŞMAYA UYMAMASI İNTİHAR OLUR

Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimin Karabağ ile ilgili anlaşmayı kabul etmemesi halinde ne olacağı sorusuna, "Bu intihar olur. Paşinyan, kendisi için zor da olsa, gerçek tabloyu, durumu anlattı. Ortak bildirinin imzalandığı zaman bu durumu böyle idi ve bugün de böyledir. Anlaşmalara uymak ya da uymamak kararı taraflara aittir. Ancak, bu büyük bir hata olur. Bunun olmayacağını umuyorum." yanıtını vermişti.

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PUTİN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

68 yaşındaki Putin, salgının neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.Putin video görüşmesinde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.

Kremlin basında çıkan "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak," Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı" denildi. 

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