  • $7,6172
  • 9,0342
  • 458.708
  • 1323.95
  • Haberler
  • Dünya
  • Putin'den koronavirüs uyarısı: Yoksulluk sınırının artmasına neden oldu
20 Kasım 2020 Cuma 18:13 | Son Güncelleme:

Putin'den koronavirüs uyarısı: Yoksulluk sınırının artmasına neden oldu

Putin'den koronavirüs uyarısı: Yoksulluk sınırının artmasına neden oldu
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsün yayılması ile birlikte artan yoksulluğun endişe verici olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi etkilediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üretimin düştüğünü dile getirdi. Koronavirüs hakkınfa flaş uyarılarda bulunan Putin, yoksulluk sınırının artmasına da dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen üretim ve artan yoksulluğun endişe verici olduğunu belirterek, "10 milyonlarca insan yoksulluk sınırının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

KÜRESEL EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

Putin, video konferans yoluyla katıldığı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısında Kovid-19 salgını ve küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticaretin son 6 ayda yaklaşık yüzde 15 azaldığına işaret eden Putin, "Ticaretteki önemli oyuncular arasındaki ekonomik farklılıklar da giderek artıyor." ifadesini kullandı.

YOKSULLUK SINIRI UYARISI

Salgın nedeniyle küresel ekonominin bu yıl ortalama yüzde 4,4 oranında küçülmesinin beklendiğini anlatan Putin, "Kovid-19 salgını nedeniyle düşen üretim ve artan yoksulluk endişe verici. 10 milyonlarca insan yoksulluk sınırının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Söz konusu olumsuz koşullar nedeniyle bazı değerlendirmelerin "daha gerçekçi şekilde" yapılabileceğini belirten Putin, "Uluslararası kamuoyu iş birliğini artırarak mevcut zorlukların üstesinden gelebilir." diye konuştu.

<p class='MsoNormal'>Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Salgının artmasının sebebi insanların birbiriyl

Vaka sayıları neden artıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

27 yıl sonra Azerbaycan ordusu işgal altındaki Ağdam kentine girdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.