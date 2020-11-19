  • $7,5674
  • 8,9623
  • 452.774
  • 1317.94
  • Haberler
  • Dünya
  • Putin'den kriz yaratan öksürük! Kremlin açıklama yaptı
19 Kasım 2020 Perşembe 15:21 | Son Güncelleme:

Putin'den kriz yaratan öksürük! Kremlin açıklama yaptı

Putin'den kriz yaratan öksürük! Kremlin açıklama yaptı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Rusya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girdi. "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarının gündeme geldiği olaya ilişkin Kremlin'den jet açıklama yapıldı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'in telekonferans toplantısında yakalandığı öksürük krizi ülkede korku yarattı.

Hürriyet'in Daily Mail'den aktardığı habere göre, konuşması sık sık bölünen Putin'in koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak konusu olurken Kremlin açıklama yapmak zorunda kaldı ve iddiaları yalanladı.

Ülke alınan tüm önlemlere rağmen salgının yayılmasını durduramamışken Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.

68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı, koronavirüsün neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.

Putin video görüşmesinde Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.

Konuşmasını yarıda bırakarak 'Affedersiniz' diyerek elini ağzına götürdü ve öksürük krizini engellemeye çalıştı.

Kremlin yetkilileri duruma hemen müdahale etti.

Kremlinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve koronavirüse yakalanmadığı söylenirken iddialar da yalanlanmış oldu.

<h3>Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar</h3><h3>'HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON'</h3><p>Ekonomi Şuras

18 Kasım Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Perşembe Yaylası beyaza büründü

İlaçlarla birlikte tüketmemeniz gereken besinler hangileri?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.