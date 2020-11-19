Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Türkiye Karabağ'daki rolünü hiç gizlemedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a ilişkin anlaşmayı reddetmesi halinde bunun ‘intihar’ olacağını bildirdi. Putin ayrıca Türkiye’nin, Azerbaycan’ı açıkça desteklemekten hiç çekinmediğini belirtti.

Putin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatarak, “Karabağ’ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek” diye konuştu.

Putin, “Aliyev’i çatışmaların durdurulması için ikna ettim. Tek şartı, mültecilerin Şuşa dahil bu yerlere dönmesi idi” dedi.

AZERBAYCAN HAKLI



Putin, “Ermenistan tarafı bunu kabul etmediğini bildirdi. Paşinyan, burada Ermenistan ve Karabağ’ın çıkarları için tehdit gördüğünü dile getirdi. Bunu hâlâ anlamış değilim. Paşinyan savaşmaya devam edeceğini söyledi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin doğrudan Azerbaycan’ı desteklediğini belirtmekten hiçbir zaman çekinmediğini söyleyen Putin, “Türkiye’nin rolü çok iyi biliniyor, bu Azerbaycan’da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan’ı destekledi. Türkiye’nin eylemleri çeşitli şekilde değerlendirilebilir, ancak Türkiye’yi uluslararası hukukun ihlal edilmesi konusunda suçlamak zor” dedi. Putin “Azerbaycan egemen bir devlettir ve kendisine uygun gördüğü ülkeyi müttefik seçebilir. Bu anlamda onu kim bu hakkından mahrum edebilir ki” diyerek Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan’ın doğrudan haklı olduğuna vurgu yaptı.

BAKÜ’DEN BU SES YÜKSELDİ! RUSYA GİT, TÜRKİYE KAL



Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı destan sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı. Başkent Bakü’de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ’da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Protesto eden grup, ellerindeki “Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan’da kalsın” yazılı pankartla “Rusya git, Türkiye gelsin” sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.



LAÇİN KORİDORU TEMİZLENDİ



Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridorunun mayın ve patlayıcı maddelerden tamamen temizlendiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Stepanakert’e kadar olan 28 kilometrelik bölümün güvenli sivil ulaşıma açıldığını ifade etti. Konaşenkov, Ermenistan topraklarındaki 482 sığınmacının çatışmalar nedeniyle terk ettikleri Dağlık Karabağ’daki evlerine döndüğünü ve 14 Kasım’dan itibaren evine dönen sığınmacı sayısının 1207 olduğunu bildirdi.

HOLLANDA’DAN ALİYEVLER İÇİN KÜSTAH ÖNERGE



Hollanda parlamentosunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva’ya ‘savaş suçu’ işledikleri gerekçesiyle AB tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önerge kabul edildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, önergeye ‘doğru bir sıralama olmadığı’ gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti. Bakan Blok, önce Dağlık Karabağ’da olası insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma yapılması gerektiğini, ancak o zaman şüphelilere yaptırım veya yasal işlem uygulanabileceğini ifade etti.

Yaptırım kararının dengesiz ve gayri adil olduğunu belirten Aliyev, “Yakın ilişkilere katkı sağlamayacak” dedi.

PAŞİNYAN: TÜRKİYE’YE YENİLDİK



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki yenilgiden Türkiye’yi sorumlu tuttu. Ülkesinde büyük baskı gören ve istifası istenen Paşinyan, “’Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi oldu” dedi.

ERMENİ GENERALDEN İTİRAF: 10 BİN ASKER KAÇTI



28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusuna ilişkin bir çarpıcı itiraf daha geldi. Karabağ’daki askeri operasyonlara katılan çok sayıda askerin mevzilerden kaçtığı iddialarını doğrulayan Tümgeneral Levon Stepanyan, sayının ise aralarında çok sayıda subay da olmak üzere on binden fazla olduğunu belirtti.

AĞDAM’DA BİNALARI YAKTILAR



Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu kullandıkları karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi. Azerbaycan’ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görüldü.