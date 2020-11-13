İslam karşıtlığına ünlü siyasetçiden sert tepki: Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor
Fransız muhalif lider Jean-Luc Melenchon, Fransa Cumhurbaşkanı Macron önderliğinde yükselen İslam düşmanlığına ilişkin konuştu. Fransa'da laiklik kılıfı altında İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret olduğunu söyleyen Melenchon, laikliğin bir dinden nefret etmek anlamına gelmediğini vurguladı.
Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, "Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." dedi.
AA'da yer alan habere göre, Melenchon, BFMTV kanalında, ülkede son dönemde artan İslam karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Müslümanlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Melenchon, Müslümanlara hep şüpheyle bakmaya son verilmesini istedi.
Melenchon, bazılarının hoşuna gitmese de bunları söylemeye devam edeceğini kaydetti.
"Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamına gelmiyor." diyen Melenchon, Müslümanlardan nefret edilmesine karşı olduğunu belirtti.
2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı için 150 bin Fransızın imzasını topladığını ifade eden Melenchon, terörle mücadelede yöntemin değişmesi gerektiğini kaydetti.
Fransa'da son dönemde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ve siyasetçilerin İslam karşıtı açıklamaları ve uygulamaları tepkilere neden oluyor.