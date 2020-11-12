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  • Almanya'da İslam karşıtlığı devam ediyor: Berlin'de camiye saldırı düzenlendi
12 Kasım 2020 Perşembe 13:50 | Son Güncelleme:

Almanya'da İslam karşıtlığı devam ediyor: Berlin'de camiye saldırı düzenlendi

Almanya'da İslam karşıtlığı devam ediyor: Berlin'de camiye saldırı düzenlendi
AA

Almanya'da İslam karşıtı saldırılar devam ediyor. Başkent Berlin'in Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisine kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

AA'da yer alan habere göre, Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisinin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı.

Cami derneği Başkanı Şinasi Yaşar, din görevlisinin sabah namazına geldiğinde caminin hemen yanında bulunan çay ocağının camlarındaki yazıları fark ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin tutanak tutması için polisin gelmesini beklediklerini aktaran Yaşar, burada din, dil ve ırk gözetmeksizin yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaşar, bu saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek, "Belki görenler vardır. Bu, camimize ikinci saldırı. İnşallah son olur." şeklinde konuştu.

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Yaşar, bu yazıların silinebileceğini ancak kimsenin kendilerini yıldıramayacağını kaydetti.

Öte yandan Hamburg kentindeki Muradiye Camisine de ırkçı içerikli mektup gönderildiği öğrenildi.

Mektupta Müslümanlara, İslam’a ve Türklere hakaret içeren ifadelerin bulunduğu bildirildi.

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