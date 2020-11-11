3 Avrupa ülkesinde camiye İslamofobik saldırı

Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak 3 Avrupa ülkesi Hollanda, Almanya ve İsveç'te, camilere yönelik İslamofobik saldırılar yapıldı.

HOLLANDA'DA BİR CAMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ



AA'nın aktardığı habere göre, Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna (MGNN) bağlı Osmanlı Camisi'ne saldırıda bulunuldu.

Zaandam kentindeki caminin camları tuğlalarla kırıldı.

Osmanlı Camisi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen olayla ilgili, şunları dedi:

"Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz fakat endişeliyiz. Özellikle kış aylarında havanın erken kararmasından ve akşamları hafızlık yapan öğrencilerimizin camide olmasından dolayı endişe duyuyoruz."

Genç, camiye gelen temizlik görevlisinin durumu farkettiğini ve polise haber verildiğini ifade etti.

Daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını belirten Genç, saldırganın bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Genç, camide, kırılan camlar dışında zarar olmadığını dile getirerek, güvenlik kameralarının incelenmesinden sonra saldırının netlik kazanacağını kaydetti.

ALMANYA'DA DİTİB CAMİSİNE İSLAMOFOBİK MEKTUP GÖNDERİLDİ



Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye üçüncü kez İslamofobik ve ırkçı içerikli ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'ne gönderilen mektupta, Türklere ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretler yer aldı.

DİTİB Muradiye Camisi Dernek Başkanı Ramazan Ceylan, Münih kentinden posta yoluyla gönderilen ve bugün kendilerine ulaşan mektupta yer alan isim ve adresin sahte olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Camiye gönderilen mektubu polis ve yerel yöneticilerle paylaştıklarını belirten Ceylan, bunun pandemi sürecinde camilerine gönderilen İslamofobik ve ırkçı içerikli üçüncü mektup olduğunu dile getirdi.

Mektuptaki ifadelerin kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Ceylan, şunları dedi:

"Camia olarak bunları hak etmiyoruz. Bulunduğumuz şehirlerde toplumsal ve sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyor ve topluma katkı sunmaya çalışıyoruz. Bundan önce gönderilen mektupların failleri bulunamamıştı. İnşallah bu mektubun faili ya da faillerinin bulunmasını temenni ediyoruz."

İSVEÇ'TE CAMİYE MEKTUPLA "TEHLİKELİ MADDE" GÖNDERİLDİ



İsveç'in Malmö kentinde İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği bildirildi.

İsveç Güney Emniyet Müdürü Kim Hild, resmi haber ajansı TT'ye, camiye gönderilen mektubun içinde tehlikeli madde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hild, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturmanın selameti açısından maddenin içeriğini şimdi açıklayamayız. Olayda kimse yaralanmadı. Uzman ekiplerimiz mektubun içindeki maddeyi araştırıyor."

Hild, cami etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.