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06 Kasım 2020 Cuma 01:09 | Son Güncelleme:

'Isınmak için odun bile yok'

'Isınmak için odun bile yok'

Esed katliamından kaçanların İdlib'de sığındığı derme çatma çadırların bulunduğu bölgede sağanak etkili oldu. Çadırları su basan siviller, yiyecek, yakacak ve giyecek yardımı bekliyor.

Suriye’nin kuzeybatısında önceki gece etkili olan sağanak yağmurun ardından İdlib’deki sivillerin sığındığı çadırları su bastı. Eşyaları ve kıyafetleri su içinde kalan sivillerden Halit Ahmet Kampı’nda barınan Fatma Said, “Yağmur, çadırımızı bastı. Sobamız, çadırımız su sızdırıyor. Yer ıslak. Isınmak için odunumuz yok’’ dedi. Saldırılarda kaybettiği oğlunun 2 çocuğuna bakan Said, “Çocukların giyecekleri yok. Komşular tezek yakıyor. Bende o bile yok” diye konuştu.

YİYECEK KALMADI

İnsani yardımı kuruluşlarına çağrıda bulunan kamp sorumlularından Ahmet İbrahim de “Soğuk kış aylarında yakacak odunumuz yok. Gıdamız yok. Çocuklara da kıyafet yardımı çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Yerinden edilen sivillerin kendi imkanlarıyla kurduğu derme çatma çadırları sık sık su basıyor. 

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