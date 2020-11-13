Dünyanın ilk 5.nesil savaş uçağı F-22'ler muhteşem gösterisiyle büyüledi

ABD ordusunun en gelişmiş avcı uçağı olarak öne çıkan F-22 Raptor’lar 2012 yılında üretimine son verilmesine rağmen üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. ABD Kongresi uçağa ilişkin bütçeyi onaylarken müttefik ülkelere dahi satılmaması şartını getirmiştir. Japonya ve Avusturalya’nın yoğun ilgi duyduğu uçaklara İsrail’de talip olmuş, alamayınca F-35’lere yönelmiştir.

F-35’LERDEN ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP

F-35’lerin havadan karaya daha etkin olmasının yanında F-22 Raptor bir avcı uçağı olarak hava-hava ağırlıkta bir konsepte sahip. F-22 Raptorların hızı saatte ses hızının 2.25 katına çıkarken bu durum F-35’lerde 1.6 seviyelerinde kalıyor. Yine dakikada 60 bin fite tırmanabilen F-22 Raptor’lara göre F-35’ler 45 bin fit seviyesine çıkabiliyıor.

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DÜNYANIN İLK 5.NESİL SAVAŞ UÇAĞI “F-22 RAPTOR”

Dünyanın ilk 5.nesil savaş uçağı F-22’lerden ABD Hava Kuvvetleri’nde 196 adet bulunuyor. F-35’lerin üretilmeye başlanması ve daha ucuz olması sebebiyle 2010 yılı ABD Ulusal Savunma bütçesinde F-22 için kaynak ayrılmamıştır. Hava üstünlüğünü sağlamak için geliştirilen F-22 Raptor’lar 5.nesil teknolojisi ile düşman hava sahasına sızma, ilk görünme, birden fazla hedefe karşı ilk “öldürme” görevlerini ifa etmek üzere tasarlanmıştır.

F-22 RAPTOR DEMO EKİBİ’NİN GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Pandemi nedeniyle iptal edilen gösterilerine sosyal medya kanallarından devam eden ekibin son videosu “INSANE F-22 Raptor Hype Videosu” olarak adlandırıldı. F-22’yi daha önce hiç görmediğiniz şekilde gösterme fırsatı sundukları video, sadece 360 derecelik sanal gerçeklik kamerayla desteklenmedi aynı zamanda helikopterle de büyüleyici bir gösteri gerçekleştirildi.





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