Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den işgalci Ermenistan'a tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, işgalci Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen saldırılara devam etmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." dedi.

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