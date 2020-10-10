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10 Ekim 2020 Cumartesi 14:12 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den işgalci Ermenistan'a tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den işgalci Ermenistan'a tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında başlayan ateşkesin ardından, işgalci Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına devam etmesine tepki gösterdi. Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, işgalci Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen saldırılara devam etmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." dedi. 

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