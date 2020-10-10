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10 Ekim 2020 Cumartesi 11:09 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes başladı

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes başladı
AA

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda varılan ateşkes başladı.

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

AA'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." dedi.

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

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