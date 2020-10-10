  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • İşgalci Ermenistan ateşle oynuyor: Anlaşma sonrası yine saldırdı
10 Ekim 2020 Cumartesi 12:07 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ateşle oynuyor: Anlaşma sonrası yine saldırdı

İşgalci Ermenistan ateşle oynuyor: Anlaşma sonrası yine saldırdı
AA

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ateşkes sonrası sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın ateşkes ilanından sonra Ağdam ve Terter illerine ateş açtığını bildirdi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu: <a

Kız Kulesi'ni İBB mi yaptı yoksa milattan önce birileri mi yaptı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Edirne'de okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor

İşgalden kurtarılan bölgedeki barajın kapakları 30 yıldan sonra yeniden açıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.