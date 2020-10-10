10 Ekim 2020 Cumartesi 12:07 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan ateşle oynuyor: Anlaşma sonrası yine saldırdı
AA
İşgalci Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ateşkes sonrası sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın ateşkes ilanından sonra Ağdam ve Terter illerine ateş açtığını bildirdi.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.