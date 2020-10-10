İşgalci Ermenistan ateşle oynuyor: Anlaşma sonrası yine saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın ateşkes ilanından sonra Ağdam ve Terter illerine ateş açtığını bildirdi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.