11 Ekim 2020 Pazar 11:01 | Son Güncelleme:
Ateşkese rağmen sivil bölgelere saldırı düzenlediler... Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni güçlerini imha etti
İHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırılarını sürdüren işgalci Ermenistan ordusu birliklerinin hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
İşgalci Ermenistan ordusu insani ateşkese rağmen gece boyunca sivil bölgelere saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önledi.
İHA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca süren karşı saldırılarda Ermeni birliklerinin vurulduğunu, Ermenistan ordusuna ait askeri araçların imha edildiğini duyurdu.
Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı sonucu Ermenistan ordusuna ait 5 tane T-72 tankı, 6 tane D-20 ve D-30 obüs, 5 mühimmat yüklü araç, 11 askeri araç, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 5 2S1 "Gvozdika" obüs, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonu imha edildi.