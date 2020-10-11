11 Ekim 2020 Pazar 10:18 | Son Güncelleme:
Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait İHA'yı imha etti
AA
Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.
Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.