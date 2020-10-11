İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etti: 7 kişi hayatını kaybetti

İşgalci Ermenistan ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye saldırdı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi, 33 kişi de yaralandı.

AA'nın Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde işgalci Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu meskenlere isabet ettiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Açıklamada, saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını anlattı. Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov şu ifadelere yer veri:

"İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık."

"ÇOCUKLARI VE KADINLARIN BAĞIRIŞLARINI DUYDUM"

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık." diye konuştu.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞOK YAŞADIM"

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne şunları söyledi:

"Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı. Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?"

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor." dedi.