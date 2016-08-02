İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Siyaset
  3. Devlette OHAL, siyasette olağan hal

Devlette OHAL, siyasette olağan hal

Devlette+OHAL,+siyasette+ola%C4%9Fan+hal+

Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’yle bir araya geldi. Her partiden 1 temsilcinin katıldığı bir anayasa grubu kurulması kararlaştırıldı. 

Hakkı Kurban

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından siyasette oluşan olumlu hava, Başbakan Yıldırım’ın dün gerçekleştirdiği ziyaretlerle pekiştirildi. Başbakan Yıldırım, dün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi’ne gitti. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaparken, Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu bazı hassasiyetleri, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Bu konuyu tekrar hem Sayın Genel Başkan hem de biz, gerek bundan sonraki uygulamalar gerekse bugüne kadar yapılanlar açısından dikkate alacağız” dedi. Yıldırım, “Gerek AK Parti olarak biz gerek CHP gerekse MHP birer arkadaşı görevlendirecek ve onlar kapsamı, sayısı hakkında bir anayasa çalışması yapıp, genel başkanlara rapor verecek” dedi. 

TEMASLARIMIZ SÜRECEK 

Kılıçdaroğlu da, görüşmeyi “son derece verimli bir toplantı” sözleriyle özetledi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan not ettiler,  temaslarımız devam edecek” dedi. 

Her türlü tehditten kurtulacağız 

Başbakan Yıldırım, TBMM’de de MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Görüşme ise 45 dakika sürdü. Bahçeli, görüşme için “Çok verimli oldu. Türkiye her türlü tehditten kurtulacaktır” dedi. Başbakan Binali Yıldırım da, “Bu bela defedilmiştir ama tehlike geçti denemez. Bu yapı düşünüldüğünden çok daha derin bir yapıdır. Tamamen riskin ortadan kalkması biraz daha zaman alacaktır” şeklinde konuştu. 

Konya'nın Akşehir İlçesi Gölçayır Mahallesi'nde eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, 200 eşekten günde e

Gazetede okuduğu haberle hayatı değişti

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Dolar 3,6690 liradan, avro 3,9390 liradan güne başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar