Devlette OHAL, siyasette olağan hal

Hakkı Kurban

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından siyasette oluşan olumlu hava, Başbakan Yıldırım’ın dün gerçekleştirdiği ziyaretlerle pekiştirildi. Başbakan Yıldırım, dün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi’ne gitti. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaparken, Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu bazı hassasiyetleri, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Bu konuyu tekrar hem Sayın Genel Başkan hem de biz, gerek bundan sonraki uygulamalar gerekse bugüne kadar yapılanlar açısından dikkate alacağız” dedi. Yıldırım, “Gerek AK Parti olarak biz gerek CHP gerekse MHP birer arkadaşı görevlendirecek ve onlar kapsamı, sayısı hakkında bir anayasa çalışması yapıp, genel başkanlara rapor verecek” dedi.

TEMASLARIMIZ SÜRECEK

Kılıçdaroğlu da, görüşmeyi “son derece verimli bir toplantı” sözleriyle özetledi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan not ettiler, temaslarımız devam edecek” dedi.

Her türlü tehditten kurtulacağız

Başbakan Yıldırım, TBMM’de de MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Görüşme ise 45 dakika sürdü. Bahçeli, görüşme için “Çok verimli oldu. Türkiye her türlü tehditten kurtulacaktır” dedi. Başbakan Binali Yıldırım da, “Bu bela defedilmiştir ama tehlike geçti denemez. Bu yapı düşünüldüğünden çok daha derin bir yapıdır. Tamamen riskin ortadan kalkması biraz daha zaman alacaktır” şeklinde konuştu.