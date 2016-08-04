Meriç’in katilleri kasetçi çıktı 

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'nin üst düzey yöneticilerine yönelik kasetler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ofisine böcek konulması ile ilgili 120 kişi hakkında verilen gözaltı kararında çarpıcı detay ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 120 FETÖ üyesinden 9'unun gazeteci Haydar Meriç cinayetinden tutuklu olduğu öğrenildi.

KİRLİ İLİŞKİLERİ YAZIYORDU

Meriç'in 2011 yılında ortadan kaybolup bir süre sonra cesedinin Akçakoca'da domuz bağı yapılmış bir şekilde bulunmasına ilişkin çok kritik delil ve bilgilere ulaşılmıştı. Gülen'in kirli ilişkileri üzerine belgelere dayalı bir kitap hazırlayan Haydar Meriç'in FETÖ'nün istihbaratçı polisleri tarafından şeytani bir planla öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayetle ilgili eski paralel polisler İzzet Otyakmaz, İbrahim Güneş, Mehmet Demirbilek, Emrah Uslu, Adem Akpınar, Kahraman Küllücek, Abdül Köksal ve Bekir Mert tutuklanmıştı.

Bekleyip göreceğiz

Deniz Baykal, kaset komplosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Baykal, "Benim bir bilgim yok, ilgiyle izliyoruz. Daha önce de gözaltılar olmuştu. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bir şey çıkar mı, inşallah çıkar" dedi. Deniz Baykal ve MHP’li bazı milletvekillerinin istifasına neden olan kaset komplolarıyla ilgili 36 kişi gözaltına alınmıştı.