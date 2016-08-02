Memura izin müjdesi

Memurların merakla beklediği haber geldi. Başbakan Binali Yıldırım, yıllık izin iptallerinin ne zaman biteceği konusuna açıklık getirdi. Yıllık izin iptallerinin fazla süreceğini sanmadığını belirten Başbakan Yıldırım, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatın normale döneceğini belirtti. Yıldırım, hacca gidecek olan memurların izin iptallerinden muaf tutulduğunun da altını çizdi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Memurlar, Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapmış, ardından da yıllık izinler hız kazanmıştı. Eylül ayındaki Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olacağı açıklanmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından, 18 Temmuz'da yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle tüm yıllık izinler ikinci bir emre kadar iptal edilmişti. Genelgede, "Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar, en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir" ifadesine yer verilmişti. Yıllık izinlerin bu ay içerisinde başlaması bekleniyor.

'KAMUDA FETÖ ÜYESİ KALMAYACAK'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kamu kurum ve kuruluşlarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hiçbirisinin görev almayacağını, hepsinin temizlenerek memuriyetlerine son verileceğini belirtti. Canikli, "Doğrudan veya dolaylı örgüte üye olanlar, herhangi bir şekilde örgüte destek olanlar tasfiye olacak. 17-25 Aralık sonrası bağını koparıp suça bulaşmayanlarla ilgili ayrı mekanizma olacak" dedi. (Takvim)