Kelkitlioğlu 24'e gündemi değerlendirdi

AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu FETÖ ile PKK terör örgütlerinin kirli ittifaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kelkitlioğlu, 23 yıl önce düzenlenen Sivas Madımak Oteli katliamının arkasından da Fethullahçı Terör Örgütü'nün çıkacağını söyledi.



Kelkitlioğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Artık kendilerini saklamaktan imtina etmeyen bir küresel hareketten söz ediyoruz. PKK ve FETÖ İki örgüt Bingöl polisine saldırdı. Bu yapılanma orada hiç boş durmadı. Bingöl'de saldırı bunun son örneği oldu. Bunlar artık bizi şaşırtmıyor. Terör örgütlerinin işbirliği daha önce sayın Cumhurbaşkanının da altını çizdiği bir şey vardı; bunlar daha önce ittifak yapmışlardı. 17-25 Aralık darbe girişiminin ardında öyle hainlik yaptılar ki, istihbarat servislerini PKK terör örgütü içerisindeki muhbirleri deşifre etmişlerdi.

TSK'NIN BÜTÜN MENSUPLARINI KASTETMEK HAKSIZLIKTIR

TSK'nın içinde hücrelenmiş ihanet şebekesi 15 Temmuz gecesi deşifre oldu. Bu demek değildir ki, TSK tamamıyla böyledir. Terörle mücadele eden, bu işi layıkıyla yapan çok miktarda TSK mensupları var, onlara haksızlık etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu olayları tartışırken FETÖ'cülere asker değil, üniformalı teröristler demenin çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz gecesi deşifre olan o hain yapının 30-40 yıllık bir süreçte yapılandığını biliyoruz. Biz PKK terörünü 30-40 yıldır bitiremiyorsak bu üniformalı teröristlerin büyük vebali vardır. PKK'lı teröristlerin, beyaz mendil sallayan teröristleri zarar vermeden onları alıp adalete teslim eden TSK mensupları, tabii hepsi için söylemiyorum, 15 Temmuz gecesi halka ateş açtı. Ben PKK-FETÖ işbirliğinin PKK'yla mücadelede bugüne kadar başarılı olunmamasında en büyük etken olarak düşünüyorum.

GÜNEYDOĞU'DA BİLİREK CEPHANEYİ TEMİZLEMEYENLER VAR

15 Temmuz'dan sonra operasyonlar sırasında tutuklanan bazı komutanların Doğu ve Güneydoğu'da cephaneleri tespit ettikleri halde oraları temizlemediklerine dair çok ciddi haberler geliyor. Böyle bir ortamda, 15 Temmuz dehşet gecesinden sonra hükümetin, devletin TSK üzerinde yaptıkları reformlara itiraz ediyorsunuz. Lütfen bunu demeyin, bunu tartışabilirsiniz ama "Bu kesinlikle böyle olmaz" diyen bazı emekli generaller var. Bu kadar işbirliği içerisinde olan iki terör olduğunun ne kadar içiçe olduğunu gösteren haberimizden sonra şaşırmak mümkün değil.

ŞANTAJ, MONTAJ, CİNAYETİN ARKASINDA DA BU YAPI VAR

Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak biz daha önceki yayınlarımızda "Bunun arkasında FETÖ var" demiştik. Cinayete karışan 5 kişinin bu yapıya ait olduğunu yazmıştık. Dink suikastinin arkasında bunların olduğu hakkında şüphem yok. Sayın Baykal ile MHP'li milletvekillerine kurulan kaset komplosunun arkasında da bunların olduğuna hiç şaşırmam. CHP'deki kaset komplosunda günlerce sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapmak için yapılan bir komplo dendi. Kılıçdaroğlu "Ben bu konuda ifade vermeye gitmem" dedi. Burada bu işin siyasi uzantıları kim? Bu kasedi uzun süre kasasında saklayan işadamı kim? Sayın Baykal, her ne kadar kaset komplosu çıktığında Pensilvanya'ya selam göndermiş olsa da, daha sonra kendisini kimin aradığını söyleyecektir

MADIMAK OTELİ KATLİAMINI DA BU YAPI GERÇEKLEŞTİRDİ

Necip Hablemitoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti. Ben bunlarla ilgili birçok yazı yazdım. Göreceksiniz Madımak'taki o katliamın arkasında bunlar çıkacaktır. Bu kadar iddialı konuşmuyorum. Bir şeyi tahmin ederek bu kadar iddialı konuşmuyorum. Bilgilere yönelik konuşuyorum. Kaset komplosuyla ilgili hiç kimsenin aklına gelmeyecek isimlerin kimler olduğuna yarın Akşam Gazetesi'ne bakılabilir.