İhaneti HTS çözdü 

Devrim TOSUNOĞLU / HABER MERKEZİ / Ahmet ÜNSAL / MANİSA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz günü darbe girişimi yapıldığı gece darbeci askerlerin kurduğu whatsapp hattını incelemeye aldı. Whatsapp hattında görüşmelere katılan askerlerin bir bölümünün Harp Akademisi Komutanlığı öğretim görevlisi komutanlar ile onların subay öğrencileri olduğu belirlendi. Harp Akademileri Komutanlığı'na yapılan 1. Dalga operasyonunda aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşıların da bulunduğu 40'a yakın asker gözaltına alındı.

OTELDED CUNTACI LİSTESİ ALINDI

Gözaltına alınan darbeci askerlerin cep telefonlarının geriye dönük son 2 aylık HTS kayıtları incelemeye alındı. Darbeci askerlerin 16'lı ve 32'li gruplar halinde, Konya, İstanbul, Antalya ve Trabzon'a uçaklarla giderek otellerde toplantılara katıldıkları belirlendi. Otel kayıtlarından darbe toplantısına katılan askerlerin listeleri de alındı. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan darbeci askerlerle ilişkili olduğu belirlenen, diğer darbeci askerlerin de kimlik bilgilerine ulaşıldı. Sabah erken saatlerinde Harp Akademileri'ne 2. dalga operasyon düzenlendi. Yeni belirlenen darbeci askerlerin ev ve ofislerinde aramalar yapıldı.

VIP ARAÇTA SiNSi PLAN

Manisa 1. Piyade Er Egitim Tugay eski Komutanı Yavuz Ekrem Arslan'ın, 7 Temmuz günü kiraladıkları özel bir VIP aracın içinde Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy ile İzmir'in Foça ilçesinde darbe planı yaptığı ortaya çıktı. Hain tezgah şöyle gelişti: Darbe girişimi gecesi İzmir'den hareket ederek gece saat 01.00 sularında tugaya gelen ve olay sabahı gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuğgeneral Arslan'ın darbeden bir hafta önce yine tutuklanan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy ile gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. YAŞ kararları sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen Arslan'ın 7 Temmuz gecesi kiralık VIP araç içinde Özsoy ile yaptığı görüşme sonrasında aracın kiralama parasını ise kantin giderlerinden karşıladığı ortaya çıktı.